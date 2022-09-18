Чому не можна віддавати свої речі бідним: добра справа може обернутися проблемами

Від непотрібних речей потрібно вміти правильно позбавлятися.

Не всі добрі справи приносять тому, хто робить позитивний результат. Так, можливо, ви будете задоволені собою, що допомогли тим, хто потребує допомоги, але ті проблеми, які вас можуть спіткати, повірте, того не варті. Адже не дарма народні прикмети попереджають, що є речі, які не можна віддавати навіть найближчим, не те що вже незнайомим.

Найчастіше, перебираючи шафу і налагоджуючи маленькі, великі чи непотрібні речі, деякі просто викидають їх у сміття, хтось використовує як ганчірки, що робити категорично не можна, або ж віддають нужденним. І саме такий варіант може принести багато проблем, пише meta.

Чому не можна віддавати свій одяг бідним

Ще наші предки вважали, що віддаючи якусь свою річ нужденному, разом з нею ви віддаєте і свій добробут, а натомість забираєте хвороби, нещастя та злидні того чоловіка, якому допомагаєте. Езотерики вважають, що між людиною та одягом, який він носить, існує енергетичний зв’язок. І коли вона порушується, це може негативно позначитися на вашому добробуті.

Як же віддати свої речі та не нашкодити собі? Весь одяг обов’язково виперіть, потім окропіть святою водою і, запаливши церковну свічку, прочитайте молитву над речами. А в взуття, крім прання, потрібно покласти трохи солі.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити із взуттям, щоб не залучити біду.