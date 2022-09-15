Чому старий одяг категорично не можна пускати на ганчірки: народні прикмети

Багато домогосподарок, щоб заощадити, не купують спеціальні ганчірки для прибирання, які існують для чого завгодно: і для пилу, і для дзеркал, для підлоги, окремо для кухні, окремо для ванни, а використовують старі непотрібні речі. Проте народні прикмети закликають так не робити, як і займатися збиранням у вечірній час.

Як повідомляє Ukr.Media, всі речі, які колись торкалися вашого тіла, заряджені вашою енергетикою. Тому прибираючи таким одягом бруд і пил, ви впливатимете і на свою ауру, і в результаті у ваше життя прийдуть проблеми.

Чому не можна прибирати старим одягом

Перше — згідно з прикметами, людина, яка використовує свої речі для миття підлоги, може заробити проблеми зі шкірою.

Друга прикмета — якщо незаміжня дівчина митиме підлогу рушником, яким вона раніше користувалася, її ніколи не одружаться.

Третє — прибирання старими речами, що притягує в життя бідність.

Що робити зі старим одягом

Можна віддати речі тому, кому вони потрібніші, або зарахувати до пунктів прийому старого одягу. Там її розсортують і віддадуть нужденним. А якщо речі вже в не зовсім хорошому стані, їх краще утилізувати:

спалити, щоб заразом позбутися і з проблемами з минулого,

викинути, проте перед цим краще прополосніть її у сольовому розчині, щоб брати сліди вашої енергетики.

Нагадаємо, що віник має свою енергетику та може впливати на загальний стан кожного члена сім’ї. Раніше "Телеграф" писав, де не можна зберігати віник, щоб не залучити хворобу.