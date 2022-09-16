Чому категорично не можна викидати фотографії: це загрожує великими проблемами

Є кілька предметів, викинувши які, ви можете накликати на себе лихо.

У будинку у кожної людини є речі, які приносять своїм власникам лише неприємності, а є такі, які навпаки принесуть біди, якщо їх викинути. Тому не зайвим буде знати і про ті, і про ті предмети.

Як повідомляє УНІАН, ці п’ять речей, у жодному разі не можна відправляти на смітник, інакше можна після зіткнутися з купою проблем. Чому і що це за предмети читайте далі.

Які речі не можна викидати з дому

Гаманці та сумки — це речі, які притягують фінанси, бо саме у них зберігаються гроші. Щоб не зіпсувати свою грошову ауру, та й щоб не віддати її іншій людині, не варто викидати її на смітник. Найкраще спалити або закопати в землю непотрібну сумку.

Хліб — якщо до нього ставитися недбало, то, згідно з народними прикметами, можуть початися фінансові проблеми. Зіпсовану їжу краще віддати тваринам чи птахам.

— якщо до нього ставитися недбало, то, згідно з народними прикметами, можуть початися фінансові проблеми. Зіпсовану їжу краще віддати тваринам чи птахам. Спідня білизна — це призводить до зрад і розбіжностей у сім’ї. Якщо потрібно викинути – краще спалити чи порвати на маленькі шматочки.

— це призводить до зрад і розбіжностей у сім’ї. Якщо потрібно викинути – краще спалити чи порвати на маленькі шматочки. Дитячий одяг та взуття — на ці речі найпростіше завдати псування. Краще віддати ці речі нужденним.

— на ці речі найпростіше завдати псування. Краще віддати ці речі нужденним. Фотографії — та сама причина, що і з дитячим одягом. Щоб на вас та ваших близьких (тих, хто зображений на фото) не навели біди та проблеми, непотрібні знімки краще спалити.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити із взуттям, щоб не залучити біду.