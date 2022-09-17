Чому не можна передавати хліб із рук у руки: прикмети, які можуть змінити життя

Вірити в прикмети чи ні — особиста справа кожного, але краще все ж таки їх знати.

Хліб усьому голова. Цю прикмету знають усі, адже з давніх-давен наші предки ставилися до нього з особливою шаною. Наприклад, хліб не можна викидати у відро для сміття, а також давати його в борг. Однак це лише мала частина прийме хліб.

Як повідомляє видання "Так просто", хліб також не можна передавати з рук в руки, а якщо потрібно його подати, то краще випічку покласти в якусь місткість: тарілку, кошик або давати ціле упакування. Чому так — читайте далі.

Чому хліб не можна передавати з рук до рук

Стародавні повір’я свідчать, що хліб притягує погану енергію та бідність. З чого виходить, що якщо віддавати комусь у руки хліб, можна зіпсувати його добробут.

Також з рук до рук не можна передавати і цибулю, адже цей продукт асоціюється зі сльозами.

Те саме стосується і ножів і ножиць. Оскільки вони ріжуть, вони можуть принести біди, і з ними потрібно бути вкрай акуратними і обережними.

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