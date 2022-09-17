Почему нельзя передавать хлеб из рук в руки: приметы, которые могут изменить жизнь

Верить в приметы или нет — личное дело каждого, но лучше все же их знать.

Хлеб — всему голова. Эту примету знают все, ведь с давних времен наши предки относились к нему с особым почетом. К примеру, хлеб нельзя выбрасывать в мусорное ведро, а также давать его взаймы. Однако это лишь малая часть примет о хлебе.

Как сообщает издание "Так просто", хлеб также нельзя передавать из рук в руки, а если нужно его подать, то лучше выпечку положить в какую то емкость: тарелку, корзинку или давать целую упаковку. Почему так — читайте далее.

Почему хлеб нельзя передавать из рук в руки

Древние поверья гласят, что хлеб притягивает плохую энергию и бедность. Из чего получается, что если отдавать кому-то в руки хлеб, то можно испортить его благосостояние.

Также из рук в руки нельзя передавать и лук, ведь этот продукт ассоциируется со слезами.

То же самое касается и ножей и ножниц. Поскольку они режут, они также могут принести беды, и с ними нужно быть крайне аккуратными и осторожными.

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