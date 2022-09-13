Топ-3 рослини, які мають бути вдома: притягують багатство, як магніт

Є три маловідомі кімнатні рослини, що символізують грошову енергію

Існує чимало прикмет про кімнатні квіти, деякі, наприклад, можуть поглинати погану енергію. У навчанні фен-шуй вважається, що кожна рослина в будинку має певну енергетику і може притягувати як щось позитивне, так і негативно впливати на атмосферу в оселі. Деякі кімнатні квіти езотерики називають магнітом для добробуту та багатства.

Прихильники фен-шуй впевнені, що такі кімнатні рослини, як маранта, японська аукуба і гінура обов’язково варто поставити в будинку. Вважається, що вони позитивно впливають на фінансову сферу життя всіх домочадців.

Аукуба японська

Японці називають цю рослину "золотим деревом". Фен-шуй використовує його як символ статку. Якщо хочете просування в кар’єрі, успіху та виходу на новий рівень доходу, то висадіть у будинку цю квітку.

Аукуба японська

Гінура

Прикмети свідчать, що ця кімнатна квітка, як губка, вбирає негативну енергію в будинку. Натомість дає матеріальне процвітання, благополучну атмосферу в сім’ї, а також приносить перспективи у професійних справах. Тож сміливо заводьте це "фіолетове диво".

Гінура

Маранта

Езотерики вірять, що маранта зміцнює сили тих, хто живе у домі, та навіть може покращити віру у свої сили, рівень креативності й заповзятливості. Згідно з прикметою, така квітка обов’язково має бути в оселі бізнесменів, тоді всі їхні справи будуть йти без перешкод.

Маранта

Раніше "Телеграф" писав про речі, які у фен-шуй є символами удачі.