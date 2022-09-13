Топ-3 растения, которые должны быть в доме: притягивают богатство, как магнит

Есть три малоизвестных комнатных растения, символизирующих денежную энергию

Существует немало примет про комнатные цветы, некоторые, к примеру, могут поглощать плохую энергию. В учении фэн-шуй считается, что каждое растение в доме обладает определенной энергетикой и может притягивать как что-то положительное, так и негативно влиять на атмосферу в жилище. Некоторые комнатные цветы эзотерики называют магнитом для благополучия и богатства.

Приверженцы фэн-шуй уверены, что такие комнатные растения, как маранта, аукуба японская и гинура обязательно стоит поставить в доме. Считается, что они положительно влияют на финансовую сферу жизни всех домочадцев.

Аукуба японская

Японцы называют это растение "золотым деревом". Фэн-шуй использует его как символ достатка. Если хотите продвижения в карьере, успеха и выхода на новый уровень дохода, то высадите в доме этот цветок.

Аукуба японская

Гинура

Приметы гласят, что этот комнатный цветок, словно губка, впитывает негативную энергию в доме. Взамен же дает материальное процветание, благополучную атмосферу в семье, а также приносит перспективы в профессиональных делах. Так что смело заводите это "фиолетовое чудо".

Гинура

Маранта

Эзотерики верят, что маранта укрепляет силы тех, кто живет в доме, и даже может улучшить веру в свои силы, уровень креативности и предприимчивости. Согласно примете, такой цветок обязательно должен быть в жилище бизнесменов, тогда все их дела будут идти как по маслу.

Маранта

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