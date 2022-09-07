П’ять рослин, які потрібно посадити у будинку: поглинають негативну енергію

Ці кімнатні квіти не лише прикрасять кімнату, а й покращать атмосферу у будинку

Прихильники вчення фен-шуй впевнені, що кожна річ у будинку, особливо якщо вона "жива", має ту чи іншу енергію. Існує багато прикмет про кімнатні рослини, які можуть притягувати багатство або ж негативно впливати на сімейні стосунки. Є й такі квіти, які у житлі виконують важливу функцію – поглинають негатив.

На думку прихильників фен-шуй, щонайменше п’ять кімнатних рослин варто вирощувати в будинку. Вони не лише позбавлять поганої енергії, а й повернуть натомість позитивну, наповнивши домівку гармонією, затишком та щастям.

Так, одна з квіток, яка очистить квартиру від негативу – це фіалка. Найбільш підходящим місцем для цієї рослини, за словами езотериків, є південно-західна частина житла.

Переробляє негатив на позитивну енергію і красива квітка цикламен. Він символізує успіх. Найкраще висадити його на півночі чи північному заході квартири чи будинку.

Багато прикмет існує і про бегонію. Вважається, що ця рослина очищає простір від негативних емоцій. Квітка чудово "працює" в будь-якому місці в будинку.

Таку поширену кімнатну квітку, як традесканція, езотерики рекомендують вирощувати в сім’ях, де часто трапляються розбіжності та конфлікти. Рослина притягує взаєморозуміння, гармонію і любов.

Незвичайний кактус — опунція — також не зайвим принести до будинку. Відповідно до вчення фен-шуй, ця рослина захищає житло, відштовхує все погане, у тому числі невдачі та нещастя.

Раніше "Телеграф" писав, які речі в будинку притягують успіх. У фен-шуй є кілька найголовніших і найпотужніших символів везіння.