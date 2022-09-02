Хоча б один із цих символів має бути в будинку: топ-5 речей, які залучають удачу

Якщо розмістити п’ять цих предметів у вашій оселі, то ви залучите енергію добробуту та грошей

Прихильники вчення фен-шуй вважають, що кожна річ має певну енергію, як позитивну, так і негативну. Наприклад, езотерики не радять зберігати в будинку так звані "мертві речі" або ж зламаний годинник. Деякі предмети навпаки вважаються символами благополуччя і везіння.

Такі собі магніти успіху притягують до будинку позитивні потоки енергії. Езотерики вірять, що деякі речі сприяють гармонії у сімейних відносинах, успіху в кар’єрних справах, а ще залучають гроші та багатство. На думку прихильників фен-шуй, є щонайменше п’ять способів залучити удачу в будинок за допомогою тих чи інших елементів інтер’єру.

Так, головний колір у фен-шуй червоний. Згідно з прикметами, якщо ваші вхідні двері будуть пофарбовані червоною фарбою, то активізують енергію Ці. Це залучить позитив, добрих людей і радісні події.

Ще один магніт удачі – слон, який символізує мудрість, наполегливість і витривалість. Статуетки цієї тварини, як свідчать прикмети, захистять ваше житло від негативу та пристріту.

Не менш хороший символ — сонечка. Езотерики рекомендують розміщувати предмети із зображенням цих комах на робочому місці. А якщо хочете залучити кохання – то принесіть у будинок парні фігурки сонечок.

Існує безліч прикмет про підкову, класичний символ удачі як у народних прикметах, так і у фен-шуй. Найбільш вдале місце для підкови у будинку – над вхідними дверима.

Вода у фен-шуй має велике значення. Тому для залучення успіху, досягнень у роботі, престижу та багатства, езотерики рекомендують встановити в будинку акваріум з рибами, невеликий ставок чи фонтан. Головне правило: вода має бути "живою" і не застоюватися.

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