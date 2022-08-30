Не лише прикраса, а й дуже сильний амулет: на якому пальці носити каблучку, щоб привернути в своє життя удачу
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Те, як людина носить каблучку, відбивається на її долі.
Кільця — це не тільки стильний аксесуар, який надає вашому образу вишуканості, але й дуже сильний талісман, який може захистити вас від негативного впливу. Головне носити його на правильно пальчику, і тоді можна залучити у своє життя успіх та добробут. Також раніше ми вже розповідали, чому не можна носити чужі каблучки.
Персні на руках захищають нас від непроханої енергії, пише видання "Так просто". А оскільки кожен палець пов’язаний з певною планетою, то, як стверджують хіроманти, якщо надіти кільце на потрібний вам палець, воно допомагатиме вам виконати ваше бажання.
Як правильно носити кільця
- Вказівний палець пов’язаний із планетою Юпітер, яка відповідає за владу. Тобто одягнувши кільце на цей палець, можна стати більш впевненим у собі та цілеспрямованим.
- Середній палець та планета Сатурн відповідають за родову пам’ять. Тому на цьому пальчику варто носити прикрасу, яка дісталася вам у спадок, таким чином ви станете духовно сильнішим.
- Безіменний палець – це Сонце та стихія повітря, що дарує натхнення та підвищує творчий потенціал.
- Мізинець відповідає за стихію води та пов’язаний із планетою Меркурій. Подібний зв’язок сприяє розумовій діяльності.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому за народними прикметами не можна дарувати наручний годинник, і як дарувати аксесуар, щоб не викликати лиха. Цей спосіб анулює усі негативні наслідки.