Не лише прикраса, а й дуже сильний амулет: на якому пальці носити каблучку, щоб привернути в своє життя удачу

Те, як людина носить каблучку, відбивається на її долі.

Кільця — це не тільки стильний аксесуар, який надає вашому образу вишуканості, але й дуже сильний талісман, який може захистити вас від негативного впливу. Головне носити його на правильно пальчику, і тоді можна залучити у своє життя успіх та добробут. Також раніше ми вже розповідали, чому не можна носити чужі каблучки.

Персні на руках захищають нас від непроханої енергії, пише видання "Так просто". А оскільки кожен палець пов’язаний з певною планетою, то, як стверджують хіроманти, якщо надіти кільце на потрібний вам палець, воно допомагатиме вам виконати ваше бажання.

Як правильно носити кільця

Вказівний палець пов’язаний із планетою Юпітер, яка відповідає за владу. Тобто одягнувши кільце на цей палець, можна стати більш впевненим у собі та цілеспрямованим.

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Середній палець та планета Сатурн відповідають за родову пам’ять. Тому на цьому пальчику варто носити прикрасу, яка дісталася вам у спадок, таким чином ви станете духовно сильнішим.

Безіменний палець – це Сонце та стихія повітря, що дарує натхнення та підвищує творчий потенціал.

Мізинець відповідає за стихію води та пов’язаний із планетою Меркурій. Подібний зв’язок сприяє розумовій діяльності.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому за народними прикметами не можна дарувати наручний годинник, і як дарувати аксесуар, щоб не викликати лиха. Цей спосіб анулює усі негативні наслідки.