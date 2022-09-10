До чого загубити ключі: коли прикмета обіцяє удачу, а коли - сварку

У цьому випадку є два знамення

Народних прикмет про ключі є чимало. Одні можуть обіцяти добрі звістки, тоді як інші — одні неприємності. Раніше ми писали, що в жодному разі не можна робити з ключами, щоб не накликати на себе лихо. А зараз розповідаємо про тлумачення прикмети, коли ключі губляться.

До ключів варто ставитись дуже серйозно, адже це не просто інструмент, завдяки якому можна відчинити двері. У езотеричному плані, ключ — предмет, який відкриває перед нами нові можливості. Про це пише meta.

До чого за прикметою загубити ключі

Виявляється, втрата ключів не є чимось страшним. У народі кажуть, що це несе благополуччя людині, яка їх загубила. Однак та ж прикмета каже, що обережнішими в цьому випадку треба бути тим жінкам, які мають дітей. Втрата ключів у матерів обіцяє сварку зі спадкоємцями.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому залишати ключі у замку не можна. Езотерики стверджують, що це погана прикмета.