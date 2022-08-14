Чому не можна носити чужі обручки, а мамине — можна: прикмети, які не всі знають

Знаючи ці прикмети можна уберегти себе від проблем, а також залучити до свого будинку щастя та успіх.

У багатьох сім’ях існує гарна традиція, що колись із покоління в покоління передається якась прикраса. Найчастіше це сережки чи кільця. Однак чужі кільця начебто носити не можна, адже це сильний магічний атрибут. Але не все так просто. Народні прикмети про обручки допоможуть розібратися в цьому питанні.

Перш ніж надіти на палець чуже кільце, потрібно сконцентруватися на тому, чия саме вона, адже від цього і залежить подальша доля не лише прикраси, а й ваша, пише Ukr.Media. Наприклад, знайдене на вулиці кільце, носити можна, проте, щоб уникнути можливої змови чи пристріту, можна залишити його на ніч у солоній воді або потримати над полум’ям церковної свічки.

Які кільця можна носити

Мами або хресної – таке кільце не становить жодної небезпеки;

Бабусі – чудовий талісман, який допоможе прискорити процес поповнення у сімействі;

Сестри — допоможе прискорити процес просування кар’єрними сходами.

Які кільця категорично не можна носити і чому

Свекрухи – можуть виникнути розбіжності та сварки у пари;

Кільце родичів чоловіка може змінити погляди того, хто його носитиме;

Двоюрідної сестри – можна залучити недуги та проблеми;

Незнайомої людини — дуже небезпечно носити таку прикрасу, бо вона може привабити горе та смуток.

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