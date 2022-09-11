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До чого впустити або зламати ложку: прикмети, які обіцяють бідність і голод

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Народні прикмети про ложки Новина оновлена 11 вересня 2022, 14:20
Народні прикмети про ложки

Розповідаємо, які дії з ложкою віщують злидні, а також майбутнє весілля

У світі існує чимало народних прикмет та повір’їв. Забобони можуть бути пов’язані з якоюсь стихією або предметом.

У цьому матеріалі приділимо увагу ложкам. Одні народні прикмети з ними віщують хворобу, інші — велику сварку з рідними. Про це пише meta.

Народні прикмети про ложки:

  • Знайти зламану ложку – хтось із друзів заздрить.
  • Випадково зламати ложку – чекають фінансові втрати, голод і бідність.
  • Зникають чайні ложки – у сім'ї панує розлад.
  • Знайти на дорозі ложку – очікують неприємності в особистому житті.
  • Впустити маленьку ложку — слід очікувати несподіваних гостей з дитиною.
  • Впустити велику ложку — незабаром прийде в гості друг чи знайомий.
  • Вранці виявити на столі брудну чайну ложку – незабаром станеться неприємна розмова із колегою чи сусідом.
  • У тарілці випадково виявились дві ложки – буде весілля.
  • Часто зачіпати зубами металеву ложку, при цьому видаючи звук – до матеріальних проблем, бідності.
  • Ложка часто падає на підлогу – спалахне сімейний скандал.
  • Ложки зникають із дому – незадоволений домовик. Вам потрібно його пригостити солодощами.
  • Залишати ложку в чашці з чаєм, кавою — до безгрошів’я.
  • Залишити ложку на ніч на столі – так можна накликати на себе неприємності.
  • Зайва ложка на столі – варто чекати у гості друга.
  • Приймати в дар ложку – до хвороб, нещасть.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи можна позичати шпильку іншим людям. А також, до чого за народною прикметою втратити ключі.

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#Прикмети #Народні прикмети #Ложки