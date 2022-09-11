До чого впустити або зламати ложку: прикмети, які обіцяють бідність і голод
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Розповідаємо, які дії з ложкою віщують злидні, а також майбутнє весілля
У світі існує чимало народних прикмет та повір’їв. Забобони можуть бути пов’язані з якоюсь стихією або предметом.
У цьому матеріалі приділимо увагу ложкам. Одні народні прикмети з ними віщують хворобу, інші — велику сварку з рідними. Про це пише meta.
Народні прикмети про ложки:
- Знайти зламану ложку – хтось із друзів заздрить.
- Випадково зламати ложку – чекають фінансові втрати, голод і бідність.
- Зникають чайні ложки – у сім'ї панує розлад.
- Знайти на дорозі ложку – очікують неприємності в особистому житті.
- Впустити маленьку ложку — слід очікувати несподіваних гостей з дитиною.
- Впустити велику ложку — незабаром прийде в гості друг чи знайомий.
- Вранці виявити на столі брудну чайну ложку – незабаром станеться неприємна розмова із колегою чи сусідом.
- У тарілці випадково виявились дві ложки – буде весілля.
- Часто зачіпати зубами металеву ложку, при цьому видаючи звук – до матеріальних проблем, бідності.
- Ложка часто падає на підлогу – спалахне сімейний скандал.
- Ложки зникають із дому – незадоволений домовик. Вам потрібно його пригостити солодощами.
- Залишати ложку в чашці з чаєм, кавою — до безгрошів’я.
- Залишити ложку на ніч на столі – так можна накликати на себе неприємності.
- Зайва ложка на столі – варто чекати у гості друга.
- Приймати в дар ложку – до хвороб, нещасть.
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