До чого впустити або зламати ложку: прикмети, які обіцяють бідність і голод

Розповідаємо, які дії з ложкою віщують злидні, а також майбутнє весілля

У світі існує чимало народних прикмет та повір’їв. Забобони можуть бути пов’язані з якоюсь стихією або предметом.

У цьому матеріалі приділимо увагу ложкам. Одні народні прикмети з ними віщують хворобу, інші — велику сварку з рідними. Про це пише meta.

Народні прикмети про ложки:

Знайти зламану ложку – хтось із друзів заздрить.

– хтось із друзів заздрить. Випадково зламати ложку – чекають фінансові втрати, голод і бідність.

– чекають фінансові втрати, голод і бідність. Зникають чайні ложки – у сім'ї панує розлад.

– у сім'ї панує розлад. Знайти на дорозі ложку – очікують неприємності в особистому житті.

– очікують неприємності в особистому житті. Впустити маленьку ложку — слід очікувати несподіваних гостей з дитиною.

— слід очікувати несподіваних гостей з дитиною. Впустити велику ложку — незабаром прийде в гості друг чи знайомий.

— незабаром прийде в гості друг чи знайомий. Вранці виявити на столі брудну чайну ложку – незабаром станеться неприємна розмова із колегою чи сусідом.

– незабаром станеться неприємна розмова із колегою чи сусідом. У тарілці випадково виявились дві ложки – буде весілля.

– буде весілля. Часто зачіпати зубами металеву ложку , при цьому видаючи звук – до матеріальних проблем, бідності.

, при цьому видаючи звук – до матеріальних проблем, бідності. Ложка часто падає на підлогу – спалахне сімейний скандал.

Ложки зникають із дому – незадоволений домовик. Вам потрібно його пригостити солодощами.

– незадоволений домовик. Вам потрібно його пригостити солодощами. Залишати ложку в чашці з чаєм, кавою — до безгрошів’я.

з чаєм, кавою — до безгрошів’я. Залишити ложку на ніч на столі – так можна накликати на себе неприємності.

– так можна накликати на себе неприємності. Зайва ложка на столі – варто чекати у гості друга.

– варто чекати у гості друга. Приймати в дар ложку – до хвороб, нещасть.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи можна позичати шпильку іншим людям. А також, до чого за народною прикметою втратити ключі.