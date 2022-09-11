К чему уронить или сломать ложку: приметы, которые сулят бедность и голод
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Рассказываем, какие действия с ложкой предвещают нищету, а также будущую свадьбу
В мире существует немало народных примет и поверий. Суеверия могут быть связаны с какой-нибудь стихией или предметом.
В этом материале уделим внимание ложкам. Одни народные приметы с ними что предвещает болезнь, другие — крупную ссору с родными. Об этом пишет meta.
Народные приметы о ложках:
- Найти сломанную ложку – кто-то из друзей завидует.
- Случайно сломать ложку – ожидают финансовые потери, голод и бедность.
- Пропадают чайные ложки – в семье царит разлад.
- Найти на дороге ложку – ожидают неприятности в личной жизни.
- Уронить маленькую ложку – следует ожидать нежданных гостей с ребенком.
- Уронить большую ложку – вскоре придет в гости друг или знакомый.
- Утром обнаружить на столе грязную чайную ложку – вскоре произойдет неприятная беседа с коллегой или соседом.
- В тарелке случайно оказалось две ложки – будет свадьба.
- Часто задевать зубами металлическую ложку, при этом издавая звук – к материальным проблемам, бедности.
- Ложка часто падает на пол – разгорится семейный скандал.
- Ложки исчезают из дома – недовольный домовой. Вам нужно его угостить сладостями.
- Оставлять ложку в чашке с чаем, кофе – к безденежью.
- Оставить ложку на ночь на столе – так можно призвать к себе неприятности.
- Лишняя ложка на столе – стоит ждать в гости друга.
- Принимать в дар ложку – к болезням, несчастьям.
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