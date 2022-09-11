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К чему уронить или сломать ложку: приметы, которые сулят бедность и голод

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Народные приметы про ложки Новость обновлена 11 сентября 2022, 14:20
Народные приметы про ложки

Рассказываем, какие действия с ложкой предвещают нищету, а также будущую свадьбу

В мире существует немало народных примет и поверий. Суеверия могут быть связаны с какой-нибудь стихией или предметом.

В этом материале уделим внимание ложкам. Одни народные приметы с ними что предвещает болезнь, другие — крупную ссору с родными. Об этом пишет meta.

Народные приметы о ложках:

  • Найти сломанную ложку – кто-то из друзей завидует.
  • Случайно сломать ложку – ожидают финансовые потери, голод и бедность.
  • Пропадают чайные ложки – в семье царит разлад.
  • Найти на дороге ложку – ожидают неприятности в личной жизни.
  • Уронить маленькую ложку – следует ожидать нежданных гостей с ребенком.
  • Уронить большую ложку – вскоре придет в гости друг или знакомый.
  • Утром обнаружить на столе грязную чайную ложку – вскоре произойдет неприятная беседа с коллегой или соседом.
  • В тарелке случайно оказалось две ложки – будет свадьба.
  • Часто задевать зубами металлическую ложку, при этом издавая звук – к материальным проблемам, бедности.
  • Ложка часто падает на пол – разгорится семейный скандал.
  • Ложки исчезают из дома – недовольный домовой. Вам нужно его угостить сладостями.
  • Оставлять ложку в чашке с чаем, кофе – к безденежью.
  • Оставить ложку на ночь на столе – так можно призвать к себе неприятности.
  • Лишняя ложка на столе – стоит ждать в гости друга.
  • Принимать в дар ложку – к болезням, несчастьям.

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