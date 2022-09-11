К чему уронить или сломать ложку: приметы, которые сулят бедность и голод

Рассказываем, какие действия с ложкой предвещают нищету, а также будущую свадьбу

В мире существует немало народных примет и поверий. Суеверия могут быть связаны с какой-нибудь стихией или предметом.

В этом материале уделим внимание ложкам. Одни народные приметы с ними что предвещает болезнь, другие — крупную ссору с родными. Об этом пишет meta.

Народные приметы о ложках:

Найти сломанную ложку – кто-то из друзей завидует.

– кто-то из друзей завидует. Случайно сломать ложку – ожидают финансовые потери, голод и бедность.

– ожидают финансовые потери, голод и бедность. Пропадают чайные ложки – в семье царит разлад.

– в семье царит разлад. Найти на дороге ложку – ожидают неприятности в личной жизни.

– ожидают неприятности в личной жизни. Уронить маленькую ложку – следует ожидать нежданных гостей с ребенком.

– следует ожидать нежданных гостей с ребенком. Уронить большую ложку – вскоре придет в гости друг или знакомый.

– вскоре придет в гости друг или знакомый. Утром обнаружить на столе грязную чайную ложку – вскоре произойдет неприятная беседа с коллегой или соседом.

– вскоре произойдет неприятная беседа с коллегой или соседом. В тарелке случайно оказалось две ложки – будет свадьба.

– будет свадьба. Часто задевать зубами металлическую ложку, при этом издавая звук – к материальным проблемам, бедности.

при этом издавая звук – к материальным проблемам, бедности. Ложка часто падает на пол – разгорится семейный скандал.

Ложки исчезают из дома – недовольный домовой. Вам нужно его угостить сладостями.

– недовольный домовой. Вам нужно его угостить сладостями. Оставлять ложку в чашке с чаем, кофе – к безденежью.

с чаем, кофе – к безденежью. Оставить ложку на ночь на столе – так можно призвать к себе неприятности.

– так можно призвать к себе неприятности. Лишняя ложка на столе – стоит ждать в гости друга.

– стоит ждать в гости друга. Принимать в дар ложку – к болезням, несчастьям.

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