Пророкують смерть і втрату грошей: що не можна робити з ножицями, щоб уберегтися від біди

Названо популярні народні прикмети про ножиці, які можуть обіцяти і удачу, і неприємності

З цим інструментом для розрізання в народі пов’язано чимало прикмет і забобонів. Повір’я, як і з голками, з ножицями займають не останнє місце, тому знати про деякі з них буде корисно навіть не забобонній людині.

Деякі з них можуть віщувати смерть і обіцяти сварку, пише meta. Але також є і хороші прикмети, пов’язані з побутовим предметом, що ріже.

Що не можна робити з ножицями

Не можна дарувати і приймати ножиці як подарунок. Такий презент обіцяє хвороби, сварки та фінансові проблеми.

Ножиці впали і встромилися в підлогу — прикмета віщує смерть когось із близьких.

Знайти ножиці біля порога – свідчення злої ворожнечі. Таку знахідку не можна заносити в дім і торкатися голими руками.

Грати ножицями – до втрати грошей.

Заборонено давати комусь ножиці лезом від себе — обіцяє сварку чи розлучення із цією людиною.

Повісити зімкнутими на стіні – у справах супроводжуватиме успіх.

Зламати ножиці – проблеми зі здоров’ям.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи можна позичати шпильку іншим людям. Значення прикмет залежить від багатьох чинників, тому й забобонів, пов’язаних із цією річчю, безліч. Відомо, що неоднозначною прикметою також вважається знайти шпильку.