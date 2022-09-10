Пророкують смерть і втрату грошей: що не можна робити з ножицями, щоб уберегтися від біди
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Названо популярні народні прикмети про ножиці, які можуть обіцяти і удачу, і неприємності
З цим інструментом для розрізання в народі пов’язано чимало прикмет і забобонів. Повір’я, як і з голками, з ножицями займають не останнє місце, тому знати про деякі з них буде корисно навіть не забобонній людині.
Деякі з них можуть віщувати смерть і обіцяти сварку, пише meta. Але також є і хороші прикмети, пов’язані з побутовим предметом, що ріже.
Що не можна робити з ножицями
- Не можна дарувати і приймати ножиці як подарунок. Такий презент обіцяє хвороби, сварки та фінансові проблеми.
- Ножиці впали і встромилися в підлогу — прикмета віщує смерть когось із близьких.
- Знайти ножиці біля порога – свідчення злої ворожнечі. Таку знахідку не можна заносити в дім і торкатися голими руками.
- Грати ножицями – до втрати грошей.
- Заборонено давати комусь ножиці лезом від себе — обіцяє сварку чи розлучення із цією людиною.
- Повісити зімкнутими на стіні – у справах супроводжуватиме успіх.
- Зламати ножиці – проблеми зі здоров’ям.
Раніше "Телеграф" пояснював, чи можна позичати шпильку іншим людям. Значення прикмет залежить від багатьох чинників, тому й забобонів, пов’язаних із цією річчю, безліч. Відомо, що неоднозначною прикметою також вважається знайти шпильку.