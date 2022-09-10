Сулят смерть и потерю денег: что нельзя делать с ножницами, чтобы уберечься от беды

Названы популярные народные приметы о ножницах, которые могут сулить и удачу, и неприятности

С этим инструментом для разрезания в народе связано немало примет и суеверий. Поверья, как и с иголками, с ножницами занимают не последнее место, поэтому знать о некоторых из них будет полезно даже не суеверному человеку.

Некоторые из них могут предвещать смерть и сулить ссору, пишет meta. Но также есть и хорошие приметы, связанные с этим бытовым режущим предметом.

Что нельзя делать с ножницами

Нельзя дарить и принимать ножницы в качестве подарка. Такой презент сулит болезни, ссоры и финансовые проблемы.

Ножницы упали и вонзились в пол – примета предвещает смерть кого-то из близких.

Найти ножницы у порога — свидетельство злой вражды. Такую находку нельзя заносить в дом и прикасаться голыми руками.

Играть ножницами – к потере денег.

Запрещено давать кому-то ножницы лезвием от себя — сулит ссору или развод с этим человеком.

Повесить сомкнутыми на стене – в делах будет сопутствовать удача.

Сломать ножницы – проблемы со здоровьем.

Ранее "Телеграф" объяснял, можно ли одалживать булавку другим людям. Значение примет зависит от многих факторов, поэтому и предрассудков, связанных с этой вещью, множество. Известно, что неоднозначной приметой также считается найти булавку.