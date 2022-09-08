Які кімнатні квіти не можна вирощувати у будинку: ці рослини – енергетичні вампіри

Є як мінімум три кімнатні рослини, яким у будинку не місце

Прихильники вчення фен-шуй вважають, що кожна рослина в будинку має певну енергетику і може залучати як позитивне, так і негативне. І якщо деякі кімнатні квіти поглинають негатив і взамін благотворно впливають на атмосферу в оселі, інші рослини езотерики називають енергетичними вампірами.

Існує багато прикмет про кімнатні квіти в будинку. На думку прихильників фен-шуй, є як мінімум три квітки, які не можна вирощувати у місці, де ви мешкаєте. Інакше вони ніби висмоктуватимуть сили у домочадців.

Так, не рекомендується приносити в будинок папороть. Ця квітка, яка оповита легендами та прикметами, в езотериці вважається одним із найпотужніших енергетичних вампірів. Відповідно до вчення фен-шуй, папороть у житлі тільки забере ваші сили, що призведе до апатії, слабкості та зневіри.

Ще одна рослина, від якої езотерики закликають відмовитися, плющ. Незважаючи на гарний зовнішній вигляд, квітка не приверне до вашого будинку нічого доброго. Одна з прикмет говорить, що плющ — рослина, яка відлякує з дому чоловіків.

Не радять прихильники фен-шуй вирощувати в будинку й монстеру, назва якої дуже співзвучна зі словом "монстр". Езотерики так і називають цю квітку — "енергетичний монстр". Вважається, що рослина викачує життєву енергію, призводить до сварок та розбіжностей у сім’ї, провокує на злість і помсту.

А ось така кімнатна квітка, як бамбук, навпаки приваблює у вашу домівку багатство і гармонію. Докладніше про кімнатний бамбук раніше писав "Телеграф".