У вашому будинку обов’язково має рости ця кімнатна квітка: приваблює багатство й гармонію

У кімнатного бамбука маса позитивних властивостей

В езотериці вважається, що будь-який предмет у будинку має ту чи іншу енергетику. Це стосується і наших "зелених друзів" – кімнатних рослин. Існує чимало прикмет про кімнатні квіти. Деякі з них можуть залучити в будинок удачу та позитив, а інші ж накопичують негативну енергію.

Одна з рослин, яку можна сміливо вирощувати в оселі, кімнатний бамбук. На думку езотериків, ця квітка обіцяє гармонію, багатство, добробут. Але важливо враховувати, в якій кімнаті розміщувати горщик із рослиною. Про це пише ukr.media.

Прихильники фен-шуя вважають, що кімнатний бамбук – талісман удачі та довголіття членів родини. Згідно з прикметами, ця рослина не тільки обіцяє піднесення сил і заряджає всіх позитивною енергією, а й поглинає негатив.

Якщо розмістити горщик із квіткою у східній частині житла, то бамбук сприятиме добробуту в особистому житті та сімейному щастю. Південно-східне місце для кімнатного бамбука вибирайте, якщо хочете збільшити достаток. Квітка на південній стороні будинку – слава та успіх його власників.

Раніше "Телеграф" писав про головні прикмети про кімнатні квіти. Рослини – повноцінні мешканці будинку, які, як і інші члени сім’ї, можуть хворіти. У здоровій атмосфері квіти ростуть красивими та без проблем.