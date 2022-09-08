Какие комнатные цветы нельзя выращивать в доме: эти растения – энергетические вампиры

Есть как минимум три комнатных растения, которым в доме не место

Приверженцы учения фэн-шуй считают, что каждое растение в доме обладает определенной энергетикой и может привлекать как положительное, так и отрицательное. И если некоторые комнатные цветы поглощают негатив и взамен благотворно влияют на атмосферу в жилище, то другие растения эзотерики называют энергетическими вампирами.

Существует много примет про комнатные цветы в доме. По мнению сторонников фэн-шуй, есть как минимум три цветка, которые нельзя выращивать в месте, где вы обитаете. Иначе они будут словно высасывать силы у домочадцев.

Так, не рекомендуется приносить в дом папоротник. Этот цветок, который окутан легендами и приметами, в эзотерике считается одним из самых мощных энергетических вампиров. Согласно учению фэн-шуй, папоротник в жилище только заберет ваши силы, что приведет к апатии, слабости и унынию.

Еще одно растение, от которого эзотерики призывают отказаться, плющ. Несмотря на красивый внешний вид, цветок не привлечет в ваш дом ничего хорошо. Одна из примет гласит, что плющ – растение, которое отпугивает из дома мужчин.

Не советуют сторонники фэн-шуй выращивать в доме и монстеру, название которой очень созвучно со словом "монстр". Эзотерики так и называют этот цветок – "энергетический монстр". Считается, что растение выкачивает жизненную энергию, приводит к ссорами и разногласиям в семье, провоцирует на злость и месть.

А вот такой комнатный цветок, как бамбук, наоборот привлекает в ваш дом богатство и гармонию. Подробнее о комнатном бамбуке ранее писал "Телеграф".