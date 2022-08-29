Носова хустка та перли: ці та ще 4 речі, які не можна дарувати та приймати

Ці речі можуть принести нещастя тому, хто дарує, та тому, кому дарують

Коли на горизонті маячить якась урочиста подія, на якій потрібно дарувати іншим людям презент, ми починаємо ходити магазинами у пошуках найкращого подарунка. Проте є такі презенти, які може й принесуть людям користь, але водночас негатив та інші біди.

Від яких покупок варто відмовитися, щоб людям, яким їх подарують, не отримали разом з тим і нещастя. Розповідаємо про шість речей, які категорично не можна дарувати та приймати в дар.

Носовичок

Носовичок як подарунок може принести проблеми зі здоров’ям.

Перли

Згідно з повір’ям, перли з’являються зі сліз молюска, який страждає і плаче від болю. Тому вірять, що такий подарунок принесе новій володарці страждання та сльози.

Годинник

Годинник як подарунок обіцяє розставання з людиною, яка подарувала їх. Тому кажуть, щоби закохані пари не робили один одному таких презентів.

Ніж

Подарований ніж може зіпсувати сімейне щастя. Однак якщо вам подарували ніж, дайте натомість дрібну купюру чи монету. Це буде вважатися як покупка і нещастя обійдуть вас стороною.

Дзеркало

Дзеркало передає не лише позитивну енергетику, а й негатив. У сім’ї нового власника можуть виникнути непорозуміння та сварки.

Порожній гаманець

Такий подарунок обіцяє бідність. Якщо ж ви хочете подарувати цей аксесуар, то покладіть у нього купюру.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна передаровувати подарунки, і що це за собою несе.