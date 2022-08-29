Носовой платок и жемчуг: эти и еще 4 вещи, которые нельзя дарить и принимать

Эти вещи могут принести несчастье тому, кто дарит, и тому, кому дарят

Когда на горизонте маячит какое-нибудь торжественное событие, на котором потребуется дарить другим людям презент, мы начинаем ходить по магазинам в поисках наилучшего подарка. Однако есть такие презенты, которые может и принесут людям пользу, но вместе с тем негатив и другие беды.

От каких покупок стоит отказаться, чтобы людям, которым преподносят подарок, не получили вместе с тем и несчастья. Рассказываем о шести вещах, которые категорически нельзя дарить и принимать в дар.

Носовой платок

Носовой платок в качестве подарка может принести проблемы со здоровьем.

Жемчуг

Согласно поверью, жемчуг появляется из слез моллюска, который страдает и плачет от боли. Поэтому верят, что такой подарок принесет новой владелице страдание и слезы.

Часы

Часы в качестве подарка сулят расставание с человеком, который подарил их. Поэтому говорят, чтобы влюбленные пары не делали друг другу таких презентов.

Нож

Подаренный нож может испортить семейное счастье. Однако если вам подарили нож, дайте взамен мелкую купюру или монету. Это будет считаться как покупка и несчастья обойдут вас стороной.

Зеркало

Зеркало передает не только позитивную энергетику, но и негатив. В семье нового владельца могут возникнуть недопонимание и ссоры.

Пустой кошелек

Такой подарок сулит к бедности. Если же вы хотите подарить данный аксессуар, то положите в него купюру.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли передаривать подарки, и что это за собой несет.