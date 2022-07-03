Чому не можна дарувати шкарпетки та труси, особливо чоловікам: про це мало хто знає

Згідно з народними прикметами, існують подарунки з негативною енергією.

З порожніми руками приходити в гості не прийнято, проте деякі досить популярні варіанти подарунків, за прикметами, дуже небезпечні, навіть якщо вони подаровані з найкращими намірами. А оскільки передаровувати подарунки не можна, тому перш ніж вибирати презент для своїх родичів, друзів чи знайомих, варто знати про "заборонені" речі.

Одним із найпопулярніших подарунків, які найчастіше дівчата дарують своїм обранцям, є труси та шкарпетки, проте робити цього категорично не можна. Як повідомляє портал "Так просто", такий подарунок може зруйнувати родину. Народні прикмети кажуть, що дарувати спідню білизну — це до зради, тому чоловік, який отримує такі подарунки, незабаром може піти з родини.

Крім шкарпеток та трусів, згідно з народними прикметами, існує ще кілька подарунків з негативною енергією, від яких краще відмовитися, щоб не нашкодити своїм близьким.

Подарунки, які не можна дарувати

Люстерко. У народі вірять, що цей предмет накопичує негативну енергію, і може призвести до сварки та розлуки. Також вважається, що воно може забрати красу, молодість і життєву силу.

Капці . Будь-які предмети, що асоціюються з похоронною символікою, дарувати не варто.

. Будь-які предмети, що асоціюються з похоронною символікою, дарувати не варто. Набори рушників або хустинок . Та сама причина, що й капцями. Виняток — банні або кухонні рушники, а також вироби ручної роботи. Головне – дарувати такі речі парами.

. Та сама причина, що й капцями. Виняток — банні або кухонні рушники, а також вироби ручної роботи. Головне – дарувати такі речі парами. Гострі предмети — ножі, виделки, ножиці, шпильки та інші колючі і різальні предмети. У народі вірять, що будь-яка гостра річ притягує нечисту силу.

— ножі, виделки, ножиці, шпильки та інші колючі і різальні предмети. У народі вірять, що будь-яка гостра річ притягує нечисту силу. Годинник . Вважається, що це предмет відраховує час.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому деякі предмети притягують до будинку біду та нещастя.