Почему ни в коем случае нельзя доедать крошки – излишняя бережливость не к добру

Хотели сэкономить, а получилось наоборот – есть народная примета, которая запрещает доедать все до последней крошки.

Существует множество народных примет и суеверий, зная которые, можно обезопасить себя от нищеты и неудач, а то и вовсе разбогатеть. Причем, можно натворить себе беды там, где даже сложно представить – в совершенно обыденной и бытовой ситуации.

Часто после еды на столе или в тарелке остаются хлебные крошки. Казалось бы, нет ничего страшного, если отправить их в рот, а не в мусорное ведро. Но не тут-то было: народная примета гласит, что делать этого категорически не стоит.

Почему нельзя доедать все до последней крошки

Наши предки по-особому поступали с крошками. Как известно, продукты питания добывались тяжким трудом, а вот неуважительное отношение к ним считалось кощунством.

Но вот если проявлять излишнюю бережливость, можно "приклеить" к себе это свойство. Считалось, что люди, которые собирают все крошки в ладонь и затем кладут их себе в рот, гневят Бога и навлекают на себя беды и неприятности. Ведь, по народным наблюдениям, так обычно поступали только нищие, вынужденные просить подаяние с протянутой рукой.

Примета гласит: доедающий крошки, а тем более – оставшиеся после чужого куска, рискует вскоре сам пойти по миру "с протянутой рукой".

Лучше всего собрать крошки и отдать их домашним животным или же высыпать птицам.

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