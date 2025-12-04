У Львові чоловік кинувся з ножем на ТЦК: вбив ветерана (фото)

Поліція звітує — ймовірного нападника знайшли по камерах

У Львові чоловік напав на військовослужбовців ТЦК з ножем. Один військовий групи мобільного оповіщення Галицько-Франківського РТЦК та СП загинув. Його звали Юрій Бондаренко.

Що потрібно знати:

У Львові чоловік напав на військовослужбовців ТЦК із ножем

Внаслідок удару в пах із пошкодженням артерії загинув військовий мобільної групи

Другого військовослужбовця нападник поранив у голову.

Після скоєного чоловік утік

Поліція затримала ймовірного злочинця

Про трагедію повідомили в ОК "Захід". Розповіли, що під час встановлення особи та уточнення військово-облікових документів чоловік раптово напав на військових. Він ножем вдарив в пах військовослужбовця, пошкодивши артерію. Через це виникла масивна кровотеча. Іншого військового — старшого солдата Василя Малюка — вдарив у голову. Після нападу зловмисник утік.

Загиблий Юрій Бондаренко повернувся до лав Сил оборони, попри попередні поранення та хвороби, пише користувач Kocc Kazymko. "Загинула гарна людина, ветеран. Він багато кому допомагав. Останнім часом був в ТЦК. Вчора його вбили. Вбили при виконанні. Вбили не на фронті, а просто посеред міста. Львів, тобі має бути соромно", — пише він в дописі.

Загиблий ветерана Юрій Бондаренко

Попри всі зусилля медиків Юрій Бондаренко помер через масивну кровотечу. Чоловік був ветераном, учасником АТО, в ТЦК та СП продовжував службу. В ОК "Захід" наголосили — усі дії групи відбувалися в межах законних повноважень, фіксувалися на відеореєстратори та здійснювалися в супроводі правоохоронців.

Місце злочину - вулиці в ближньому центрі Львова

"Подія у Львові демонструє те, що хиба певної частини суспільства вже створює реальні смертельні наслідки для військовослужбовців, які виконують свої обов’язки в умовах воєнного стану. Йдеться не про непорозуміння, не про "поганий діалог" і не про "конфлікт із ТЦК", а про фактичний збройний опір представникам сил оборони, які діяли відповідно до закону", — йдеться в дописі.

В поліції повідомили, що зловмисника вже затримано. Відомо, що подія сталася 3 грудня близько 20:00 на перехресті вулиць Єфремова та Японської. Деталі нападу також описали: під час оповіщення щодо мобілізації між 30-річним львів’янином та військовими ТЦК виник конфлікт: зловмисник ударив 37-річного військовослужбовця ножем у ногу та розпилив газ в обличчя двом іншим, після чого втік, кажуть правоохоронці.

Оперативне фото поліції

Оперативне фото поліції

Для розшуку нападника залучили оперативників і слідчих. Завдяки камерам знайшли його та затримали за ст. 208 КПК України. Прокуратура відкрила кримінальне провадження через умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень військовому під час виконання ним службових обов’язків, що призвело до його смерті. Справа розслідується за ч.2 ст.121 та ч.3 ст.350 КК України. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

