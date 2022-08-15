Що означає, якщо чашка розбилася в понеділок: прикмети по дням тижня

Розбитий посуд має багато різних тлумачень.

Якщо вдома часто б’ються чашки, то зазвичай це говорить про накопичення негативної енергетики, хоча багато народних прикмет кажуть, що це "на щастя". Однак, варто зазначити, що забобони про розбиту чашку змінюються у зв’язку з обставинами та часом. Це означає, що є різні прикмети під різну ситуацію. У цьому матеріалі ми хочемо розповісти, що означає, якщо посуд розбився в певний день тижня.

Варто зазначити, що в основному прикмети досить позитивні, з негативу лише розбита чашка. Про це повідомляє meta.

Прикмети про розбиту чашку днями тижня

Понеділок . Попри те, що понеділок вважається злощасним днем, прикмета про розбиту чашку трактується сприятливо: зараз слушний час для нових починань. Інше значення прикмети для понеділка: днями ви отримаєте запрошення у гості;

. Попри те, що понеділок вважається злощасним днем, прикмета про розбиту чашку трактується сприятливо: зараз слушний час для нових починань. Інше значення прикмети для понеділка: днями ви отримаєте запрошення у гості; Вівторок. Незапланована зустріч чи приємні звістки, пов’язані з родичами.

Середа . Несподіваний прибуток: подарунок, знахідка, позачергова премія.

. Несподіваний прибуток: подарунок, знахідка, позачергова премія. Четвер . Обіцяє візит приємних гостей.

. Обіцяє візит приємних гостей. П’ятниця . Позитивні емоції від знайомства з людиною, яка надасть вам допомогу у якихось справах.

. Позитивні емоції від знайомства з людиною, яка надасть вам допомогу у якихось справах. Субота . Чекайте на визнання ваших професійних якостей у вигляді премії або просування по службі.

. Чекайте на визнання ваших професійних якостей у вигляді премії або просування по службі. Неділя. На вас чекає смуга успіху у справах.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна тримати в будинку тріснуте або розбите дзеркало.