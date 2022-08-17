Хлопчик чи дівчинка: як визначити стать майбутньої дитини за прикметами

Більше чоловіків народжується того року, коли у світі відбувається багато конфліктів, катастроф, воєн.

Зараз, в епоху високих технологій, вагітні матусі можуть легко дізнатися стать свого майбутнього малюка, просто сходивши на УЗД, проте раніше, коли такого ще не придумали, наші предки навчилися визначати хлопчиків і дівчаток за прикметами. А саме щодо поведінки, зовнішності і навіть апетиту майбутньої мами. Зазначимо, що це лише мала частина народних прикмет про вагітність.

Зараз деякі пари спеціально не роблять УЗД, щоб не нашкодити дитині випромінюванням, проте бажання дізнатися, хто ж у животі, зростає разом із майбутнім малюком. Як визначити стать дитини за прикметами, пише meta.

Народні прикмети про вагітність

На вигляд мами

Якщо животик майбутньої мами трикутний, сильно виступає, то під серцем вона носить хлопчика, а якщо кругленький та широкий, то народиться дівчинка.

Якщо живіт випирає більше праворуч — народиться син, у ліву — дочка.

Якщо жінка носить хлопчика — у неї підвищується рівень чоловічого гормону, внаслідок чого починають з’являтися зайві волоски на ногах, животі, руках.

Гострий ніс буде хлопчик, а якщо обличчя стало круглішим, то це ознака дівчинки.

За апетитом мами

Хочеться більше солодкого, фруктів, складних страв із багатою палітрою смаку – буде дівчинка, а якщо хочеться м’яса, гострого, солоного та сиру – чекайте на хлопчика.

Токсикоз сильніший у першій половині дня — дочка. Якщо токсикозу немає, народиться син.

За станом мами

Постійно спекотно – буде донька, а якщо у вас холодні ноги та морозить час від часу – то син.

Найчастіше дратуєтесь – народиться дівчинка. Якщо серцебиття менше ніж 140 ударів за хвилину, то народите сина.

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