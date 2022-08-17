Хлопчик чи дівчинка: як визначити стать майбутньої дитини за прикметами
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Більше чоловіків народжується того року, коли у світі відбувається багато конфліктів, катастроф, воєн.
Зараз, в епоху високих технологій, вагітні матусі можуть легко дізнатися стать свого майбутнього малюка, просто сходивши на УЗД, проте раніше, коли такого ще не придумали, наші предки навчилися визначати хлопчиків і дівчаток за прикметами. А саме щодо поведінки, зовнішності і навіть апетиту майбутньої мами. Зазначимо, що це лише мала частина народних прикмет про вагітність.
Зараз деякі пари спеціально не роблять УЗД, щоб не нашкодити дитині випромінюванням, проте бажання дізнатися, хто ж у животі, зростає разом із майбутнім малюком. Як визначити стать дитини за прикметами, пише meta.
Народні прикмети про вагітність
На вигляд мами
- Якщо животик майбутньої мами трикутний, сильно виступає, то під серцем вона носить хлопчика, а якщо кругленький та широкий, то народиться дівчинка.
- Якщо живіт випирає більше праворуч — народиться син, у ліву — дочка.
- Якщо жінка носить хлопчика — у неї підвищується рівень чоловічого гормону, внаслідок чого починають з’являтися зайві волоски на ногах, животі, руках.
- Гострий ніс буде хлопчик, а якщо обличчя стало круглішим, то це ознака дівчинки.
За апетитом мами
- Хочеться більше солодкого, фруктів, складних страв із багатою палітрою смаку – буде дівчинка, а якщо хочеться м’яса, гострого, солоного та сиру – чекайте на хлопчика.
- Токсикоз сильніший у першій половині дня — дочка. Якщо токсикозу немає, народиться син.
За станом мами
- Постійно спекотно – буде донька, а якщо у вас холодні ноги та морозить час від часу – то син.
- Найчастіше дратуєтесь – народиться дівчинка. Якщо серцебиття менше ніж 140 ударів за хвилину, то народите сина.
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