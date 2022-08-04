Чому вагітним жінкам не можна гладити кішку: народні прикмети та заборони
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Розповідаємо, що не можна робити жінці під час вагітності, згідно з прикметами
Більшість людей не вірять у прикмети та забобони, вважаючи їх пережитком минулого. Але це лише на перший погляд, бо забобони допомагають нам максимально активізувати інтуїцію. Раніше ми писали, чому не можна дарувати наручний годинник. У цьому матеріалі розповімо, яких заборон потрібно дотримуватися вагітним, щоб не втратити удачу і не накликати на себе та дитину лиха.
Пильність жінці під час вагітності не варто втрачати, пише Ukr.Media. Є в народі прикмети, яких панночці в "цікавому становищі" дотримуватися необхідно.
Що не можна робити під час вагітності
- Гладити кішку
Наші пращури вважали, що кішка має магічні здібності — вона може забирати силу і енергію.
- Сидіти на порозі
Тут сконцентрована величезна кількість енергії, і не завжди вона позитивна.
- Спати на спині
Вважається, що це може призвести до того, що малюк народиться мертвим. Навіть із медичної точки зору цю прикмету можна пояснити. Як зазначає лікар акушер-гінеколог Олена Журавльова, коли дівчина лежить на спині, матка, що росте, здавлює нижню порожнисту вену, що проходить за нею, що негативно позначається на стан матері і дитини.
- Купувати щось для дитини заздалегідь
Вважають, що в цьому випадку стан матері може різко погіршитися, а це може і на дитині позначитись. Можливо, у неї з’являться відхилення у розвитку.
- Сидіти на пеньках та колодах
Є думка, що це може закінчитися мертвонародженням. Медицина це не підтверджує. Але все ж таки не варто ризикувати зайвий раз.
- Сидіти зі схрещеними ногами
Вважається, що в результаті цього дитина може народитися клишоногою.
Раніше "Телеграф" писав, де можна і категорично не можна вішати настінний годинник у будинку. Дізнайтеся, як можна уникнути багатьох проблем та неприємностей.
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