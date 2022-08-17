Мальчик или девочка: как определить пол будущего ребенка по приметам

Больше мужчин рождается в тот год, когда в мире происходит много конфликтов, катастроф, войн.

Сейчас, в эпоху высоких технологий, беременные мамочки могут с легкостью узнать пол своего будущего малыша, просто сходив на УЗИ, однако раньше, когда такого еще не придумали, наши предки научились определять мальчиков и девочек по приметам. А именно по поведению, внешности и даже аппетиту будущей мамы. Отметим, что это лишь малая часть народных примет о беременности.

Сейчас некоторые пары специально не делают УЗИ, чтобы не навредить ребенку излучением, однако желание узнать, кто же находится в животе, растет вместе с будущим малышом. Как определить пол ребенка по приметам, пишет meta.

Народные приметы про беременность

По внешности мамы

Если животик будущей мамы треугольный, сильно выступающий, то под сердцем она носит мальчика, а если кругленький и широкий, то родится девочка.

Если живот выпирает больше в правую сторону — родится сын, в левую – дочь.

Если женщина носит мальчика — у нее повышается уровень мужского гормон, в результате чего начинают появляться лишние волоски на ногах, животе, руках.

Острый нос — будет мальчик, а если лицо стало круглее, то это признак девочки.

По аппетиту мамы

Хочется побольше сладкого, фруктов, сложных блюд с богатой палитрой вкуса – будет девочка, а если хочется мяса, острого, соленого и сыра — ждите мальчика.

Токсикоз сильнее в первой половине дня — дочь. Если токсикоза нет, родится сын.

По состоянию мамы

Постоянно жарко – будет дочка, а если у вас холодные ноги и морозит время от времени – то сын.

Чаще раздражаетесь – родится девочка. Если сердцебиение меньше 140 ударов в минуту, то родите сына.

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