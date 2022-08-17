Чому не можна викидати старий віник при переїзді до нової квартири: дуже важлива прикмета

Віник може захистити вас від недоброзичливців.

Переїзд до іншого будинку, квартири чи міста — це відповідальний захід, що означає новий етап у житті. І природно кожен з нас хоче, щоб життя на новому місці було довгим і щасливим. А щоб це так і було, слід прислухатися до наших мудрих предків та народних прикмет, які вони склали.

Зазначимо, що одна з найважливіших прикмет, пов’язана із звичайним віником, повідомляє peskiadmin. Виявляється, старий віник не можна викидати, а треба перевезти його до нового будинку. Чому так і які ще є важливі прикмети про переїзд, читайте далі.

Народні прикмети про переїзд

Оскільки будинкові люблять ховатися між лозинами, тому забравши віник, власник автоматично прихопить із собою й барабашку. Вважається, що він має бути в кожному будинку, щоб берегти та захищати вас від небезпек. Не забудьте пригостити домового молоком після переїзду.

Дуже важлива прикмета — це при переїзді потрібно вимити поріг будинку, щоб позбутися пристріту, псування та непроханих гостей.

Ніколи не входите з порожніми руками до нового будинку — варто взяти з собою хліб і сіль.

Не зайвим буде повісити над вхідними дверима металеву підкову "ріжками догори". Цей оберіг приносить щастя та удачу.

Срібні монети, кинуті на підлогу в новому будинку, принесуть багатство його мешканцям.

Щоб захистити себе і свій будинок від нечистої сили, в кутку будинку варто розташувати суху траву звіробою, чистотілу або будяка.

Про кота напевно знають усі — першим у новий будинок має зайти кошеня.

Нагадаємо, що віник має свою енергетику та може впливати на загальний стан кожного члена сім’ї. Раніше "Телеграф" писав, де не можна зберігати віник, щоб не залучити хворобу.