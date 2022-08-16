Почему сахарница в доме всегда должна быть полной: старая и верная примета

Небольшая, но толковая подборка примет, которые пригодятся каждому.

Известная ясновидящая баба Нина из популярного сериала "Слепая", которая ранее объяснила, почему нельзя разбавлять чай водой, раскрыла несколько других примет, которые помогут вам стать намного счастливее. Стоит отметить, что все эти приметы проверены годами и 100% работают.

Как сообщает издание "Так просто", одним из таких суеверий есть "правило полной сахарницы". Считается, что жизнь того, у кого дома всегда полная сахарница — будет сладкой, а значит счастливой и удачной.

Помимо этого, ясновидящая отмечает, что в день, когда вы надеваете новую обувь, не стоит заводить ни с кем новых знакомств, иначе эти отношения будут строиться на лжи и недоверии. А если у изголовья кровати ребенка поставить деревянную игрушку, то все беды будут обходить его стороной.

Приметы от ясновидящей бабы Нины

Чтобы прояснить какую-то проблему — разговор нужно затевать на растущую Луну.

Чтобы в жизни был порядок — столовые приборы нужно разбирать и хранить разобранными: ложки — с ложками, вилки — с вилками.

Встретить женщину с наполненным водой ведром или мужчину — с пустым, к удаче на весь день.

Нельзя носить рубашку наизнанку — к неприятностям.

Чтобы в доме было благополучие, а его обитатели — счастливы, нужно над входной дверью повесить подкову.

Напомним, что в мире существует много разных примет и поверий относительно того, можно ли фотографировать спящих людей, а также, почему нельзя спать сразу на двух подушках.