Чи можна фотографувати сплячих людей: забобони, які обіцяють біди

На час сну люди стають беззахисними та вразливими для злих духів

У народі існує безліч прикмет і забобонів, пов’язаних з різними речами. Більш популярні прикмети з дзеркалами, натільними хрестиками, порогом будинку та багатьма іншими подіями. Також відомі забобони про те, нібито не можна фотографувати людей, які перебувають у стані сну.

Забобонні люди вважають такі знімки провісниками лиха, пише rsute. Вірять, що це забирає сили сплячого і передвіщає йому страшні хвороби, і навіть смерть.

Звідки взялася прикмета про те, що не можна фотографувати сплячих людей

Наприкінці ХІХ століття у Європі пішла дивна мода на фотографування нещодавно померлих людей, зокрема дітей. Їм наносили макіяж, вбирали в костюми, надавали їм натуральні пози і давали сісти так, наче вони живі. Підкреслимо, що такі посмертні кадри на той час були модними і вважалися справжнім мистецтвом.

Зараз такий "креатив" вважається поганою ознакою у забобонних людей.

Чому не можна фотографувати сплячих людей

З давніх часів вважалося, що під час сну душа людини залишає своє фізичне тіло і вирушає мандрувати іншими світами. Саме в цей час сплячі стають незахищеними та вразливими для злих істот. Сплячих забороняється не те, що фотографувати, а просто чіпати, перевертати, переносити, бо повернувшись, душа може не знайти своє тіло.

На знімок сплячої людини, як вважається, можуть навести пристріт або порчу.

Чому не можна фотографувати людину: раціональний підхід

Люди, які не вірять у забобони, вважають, що нічого страшного в тому, щоб фотографувати сплячого, немає. Єдине, про що потрібно пам’ятати – це дозвіл самої людини на подібні знімки, адже ніхто не хоче, щоб вдиралися в його особистий простір без дозволу.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно завішувати дзеркало, якщо у будинку хтось помер.