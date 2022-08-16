Чому не можна спати під час заходу сонця: що говорять прикмети і як уникнути невдачі, якщо подрімав перед сутінками

Сон — важлива і невіддільна частина нашого життя

Прикмет про сон існує дуже багато. Наприклад, сон ногами до дверей може обіцяти нещастя. Також багато хто чув про те, що спати не можна під час заходу сонця, оскільки можна завдати шкоди своєму здоров’ю. Існує кілька прикмет і забобонів, які допомагають зрозуміти те, що відбувається з людиною, яка вирішила подрімати перед сутінками.

Сон під час заходу сонця загрожує втратою працездатності, пише dailyhoro. Згідно з народними повір’ями, сон під час заходу сонця позбавляє сил і енергії, що згубно позначається на самопочутті.

Чому не можна спати під час заходу сонця

Сон під час заходу сонця вважався згубним ще в Стародавньому Єгипті. Єгиптяни вважали, що в цей період душі померлих переправлялися в підземне царство і могли "прихопити" із собою живі душі.

Сон під час заходу сонця відбирає життєві сили, які забирають душі померлих. Людина почувається стомленою. Це може перерости у недуги.

У цей час не можна спати тим, хто має слабке біополе. Такий сон позбавляє життєвої енергії та не дає мотивації до щасливого життя.

Такий сон не принесе відпочинку та не відновить сили. А ще в цей час будуть снитись кошмари.

Лягати спати в такий час не можна, щоб не впустити негатив.

Слов’яни вважали, що сон під час заходу сонця може вкоротити життя людини.

За повір’ями, не можна спати на заході сонця тим, хто приймає важливі рішення. Цим людина собі тільки шкодить, з’являється велика можливість прийняти неправильне рішення.

Нагадаємо, що у світі існує багато різних прикмет і повір’їв щодо того, чи можна фотографувати сплячих людей, а також, чому не можна спати відразу на двох подушках.