Почему нельзя спать на закате: что говорят приметы и как избежать неудачи, если вздремнул перед сумерками
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Сон — важная и неотъемлемая часть нашей жизни
Примет о сне существует очень много. Например, сон ногами к двери может сулить несчастье. Также многие слышали о том, что спать нельзя на закате, так как можно нанести вред своему здоровью. Существует несколько примет и суеверий, которые помогают понять то, что происходит с человеком, который решил вздремнуть перед сумерками.
Спать на закате чревато потерей работоспособности, пишет dailyhoro. Согласно народным поверьям, сон на закате лишает сил и энергии, что губительно сказывается на самочувствии.
Почему нельзя спать на закате
- Сон на закате считался губительным еще в Древнем Египте. Египтяне считали, что в этот период души умерших переправлялись в подземное царство, и могли "прихватить" с собой живые души.
- Сон на закате отнимает жизненные силы, которые забирают души умерших. Человек чувствует себя усталым. Это может перерасти в недуги.
- В это время нельзя спать тем, кто обладает слабым биополем. Такой сон лишает жизненной энергии и не дает мотивации к счастливой жизни.
- Такой сон не принесет отдыха и не восстановит силы. А еще в это время будут сниться кошмары.
- Ложиться спать в такое время нельзя, чтобы не впустить в себя негатив.
- Славяне считали, что сон на закате может укоротить жизнь человека.
- По поверьям, нельзя спать на закате тем, кто принимает важные решения. Этим человек себе только вредит, появляется большая вероятность принять неверное решение.
Напомним, что в мире существует много разных примет и поверий относительно того, можно ли фотографировать спящих людей, а также, почему нельзя спать сразу на двух подушках.