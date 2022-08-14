До чого падає кулькова ручка: прикмети та забобони

Розповідаємо, що обіцяє прикмета, якщо ручка опинилася на підлозі

З появою нових технологій звичайна кулькова ручка трохи відійшла на другий план, проте ми все ще користуємося цим канцелярським предметом. Ми не приділяємо достатньо уваги цьому аксесуару, проте варто було б, адже кулькову ручку вже давно оточують усілякі прикмети та забобони.

Якщо вам на підпис дають документ, слід звернути увагу на те, якою рукою вам подадуть ручку, пише Ukr.Media. Не слід довіряти людині, яка простягає вам ручку лівою рукою. Якщо вам взагалі не надали ручку, не варто розраховувати на дружелюбність людини в майбутньому.

Якщо кулькова ручка опинилася на підлозі на роботі, то вам слід очікувати появи начальства. Також події залежать від кольору чорнила:

Якщо впала чорна ручка, керівник вкаже на допущені службові промахи.

Якщо на підлозі виявилася ручка з синім чорнилом, "рознос" буде влаштований комусь іншому, але у вашій присутності. Головне в цей момент самому намагатись не потрапити під "гарячу" руку.

Добре, якщо впала червона ручка. Це віщує появу начальства з добрими новинами про відпустку або майбутню премію.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підмітати віником в оселі, щоб не накликати на себе та родину біду.