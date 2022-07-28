Три місця у будинку, де не можна вішати дзеркало: притягне негатив

Є кілька прикмет, які допоможуть вибрати вдале місце для дзеркала у вашій оселі

Наші пращури вважали дзеркало мало не магічним атрибутом і проводили з цим предметом інтер’єру різні ритуали. У східному вченні фен-шуй дзеркало також має велике значення. Вважається, що воно може притягувати ту чи іншу енергію в будинок, що впливає на господарів житла, їх самопочуття та взаємини.

Існує чимало прикмет про дзеркала, зокрема про те, де можна і не можна в будинку встановлювати дзеркало. Послідовники фен-шуй впевнені, що є щонайменше три місця в будинку, де розмішати дзеркальну поверхню небажано.

Де не можна вішати дзеркало у будинку

Є три місця, в яких прихильники фен-шуй не радять встановлювати дзеркало:

Навпроти вхідних дверей. Навпроти дверей у ванну кімнату. Навпроти дверей на кухню.

Згідно з правилами фен-шуя, такі місця для дзеркала порушать енергообмін усередині житла. Адже вважається, що саме через вікна та двері енергетичні потоки проникають у будинок. Тобто дзеркало, розміщене навпроти дверей, ніби відображатиме і відштовхуватиме енергію.

На думку послідовників фен-шуй, постійне розміщення дзеркала у неправильному місці сприяє накопиченню негативної енергії. Наприклад, дзеркало навпроти вхідних дверей у коридорі "блокує" грошові потоки, що надходять до будинку. Крім того, через помилки у виборі місця для дзеркала можуть виникати матеріальні проблеми, сварки та скандали, а ще може погіршуватися самопочуття, з’являтися слабкість і занепад сил.

Раніше "Телеграф" писав, що ніколи не можна робити перед дзеркалом. Вважається, що деякі дії можуть залучити біду та нещастя до будинку.