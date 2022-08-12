Спать ногами к двери: что означает поверье и сулит ли оно несчастье

Рассказываем, почему расположение изножья кровати в сторону дверного проема считается дурной приметой

В мире существует много разных примет и поверий относительно того, можно ли фотографировать спящих людей, почему нельзя спать сразу на двух подушках, а также, почему ни в коем случае нельзя спать в сторону двери. Последнее суеверие имеется свое объяснение, ведь таким образом усопший покидает дом.

Издавна верили, что люди, которые спят ногами к двери, привлекают в свою судьбу неудачи и плохое самочувствие, пишет dekonte. Как в славянской, так и в скандинавской мифологии дверь считалась воротами в темный мир, откуда могут прийти злые сущности и завладеть душой и телом человека. Также верили, что спящий ногами к двери может накликать себе скорую смерть.

Приверженцы учения фэн-шуй тоже крайне не советуют спать ногами к двери. Считается, что это способствует нарушению энергетических потоков, и энергия, которая циркулирует в теле человека, может утечь через двери.

Отметим, что одни люди не верят в подобное суеверие, другие принимают во внимание многовековую традиции. Нередко происходит так, что человек, который долгие годы спал ногами к двери и прекрасно себя чувствовал, после знакомства с приметой начинает ощущать недомогания. В большинстве случаев это связано с самовнушением.

Добавим, что есть вещи, которые притягивают негативную энергию словно магнит. Например, треснувшееся зеркало может стать причиной постоянных неудач. Также важно, где и как зеркало расположено в комнате.