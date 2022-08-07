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Що не можна робити вдома після заходу сонця, щоб уникнути біди: народна прикмета

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Щоб все було добре, краще вмикати хорошу музику до 21:00 Новина оновлена 07 серпня 2022, 10:22
Щоб все було добре, краще вмикати хорошу музику до 21:00

Танці вдома після заходу сонця вважаються поганим знаком

Згідно з народними повір’ями та забобонами, наші предки не те, що не свистіли в оселі, не вбивали павуків, але також не танцювали в приміщенні після заходу сонця.

Такі дії вони вважали поганими знаками, які віщують багато бід і прикрощів домочадцям у майбутньому.

Чому не можна танцювати після заходу сонця

Веселитися і танцювати вдома після заходу сонця не рекомендується, оскільки можна викликати лихо, в оселю можуть увійти темні сили.

Якщо люди хочуть веселитись, це варто робити до 21:00. Саме до цього часу можна слухати хорошу музику, а потім краще приділити увагу відпочинку та сновидінням.

Раніше "Телеграф" розповідав, де за народними віруваннями в оселі не можна вішати дзеркало, щоб не притягнути негативну енергію.

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#Прикмети #Танці #Заборони #Народні прикмети