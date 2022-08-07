Что нельзя делать в доме после заката солнца, чтобы избежать беды: народная примета
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Танцы в доме после заката считаются дурным знаком
Согласно народным поверьям и суевериям, наши предки не то, что не свистели в доме, не убивали пауков, но также не танцевали в помещении после заката солнца.
Такие действия они считали дурными знаками, которые предвещают много бед и горестей домочадцам в будущем.
Почему нельзя танцевать после заката солнца
Веселиться и танцевать в доме после заката солнца не рекомендуется, так как можно навлечь на себя беду, в дом могут войти темные силы.
Если люди хотят веселиться, это стоит делать до 21:00. Именно до этого времени можно слушать хорошую музыку, а после — лучше уделить внимание отдыху и сновидениям.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где по народным верованиям в доме нельзя вешать зеркало, чтобы не притянуть негативную энергию.