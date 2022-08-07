Что нельзя делать в доме после заката солнца, чтобы избежать беды: народная примета

Танцы в доме после заката считаются дурным знаком

Согласно народным поверьям и суевериям, наши предки не то, что не свистели в доме, не убивали пауков, но также не танцевали в помещении после заката солнца.

Такие действия они считали дурными знаками, которые предвещают много бед и горестей домочадцам в будущем.

Почему нельзя танцевать после заката солнца

Веселиться и танцевать в доме после заката солнца не рекомендуется, так как можно навлечь на себя беду, в дом могут войти темные силы.

Если люди хотят веселиться, это стоит делать до 21:00. Именно до этого времени можно слушать хорошую музыку, а после — лучше уделить внимание отдыху и сновидениям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где по народным верованиям в доме нельзя вешать зеркало, чтобы не притянуть негативную энергию.