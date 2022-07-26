Чому в будинку категорично заборонено свистіти: знаючи це, ви припините так робити

Якщо ви не хочете нашкодити собі та своїм рідним, то краще "перенести" свій свист надвір.

"Не свисті в хаті, а то грошей не буде" — 100% цю фразу щоразу чув з вуст мами чи бабусі. А чи так це насправді, чи це просто небажання рідних чути свист? Згідно з народними прикметами і забобонами, свистом можна вимести з дому все нажите добро, адже по суті свист – це вітер, а він своєю чергою може мати руйнівну силу.

Про що ж попереджають народні прикмети та забобони, забороняючи свистіти в приміщенні, пише meta. Зазначимо, що свист із давніх часів вважався звуком потойбічних і нечистих сил, тому появи подібних заборон не дивно.

Чому не можна свистіти у квартирі

У народі вірять, що свист — це звук потойбічних чи нечистих сил, і його чути, коли ці духи приходять до хати. Тому і вважається, що свист у будинку призводить до тяжких хвороб, занепаду сил, раптових проблем і навіть смерті.

Свист виганяє домовика — в будинку, де немає домовика, не водяться гроші. Також з житла йде успіх та щастя. Можливі проблеми з технікою, електромережею та водопостачанням. Взагалі може здатися, що будинок "захворів".

Якщо постійно свистіти в будинку, то в нього прийдуть бідність, непорозуміння з членами сім’ї, нестача сил та життєвої енергії, а також постійні дрібні негаразди.

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