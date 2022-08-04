Почему беременным женщинам нельзя гладить кошку: народные приметы и запреты

Рассказываем, что нельзя делать женщине во время беременности, согласно приметам

Большинство людей не верят в приметы и предрассудки, считая их пережитком прошлого. Но это только на первый взгляд, потому что предрассудки помогают нам максимально активизировать интуицию. Ранее мы писали, почему нельзя дарить наручные часы. В этом материале расскажем, каких запретов нужно придерживаться беременным, чтобы не потерять удачу и не навлечь на себя и ребенка беды.

Бдительность женщине во время беременности не стоит терять, пишет Ukr.Media. Есть в народе приметы, которых барышне в "интересном положении" придерживаться необходимо.

Что нельзя делать во время беременности

Гладить кошку

Наши предки считали, что кошка обладает магическими способностями — она может отнимать силу и энергию.

Сидеть на пороге

В этом месте сконцентрировано огромное количество энергии, и не всегда она положительная.

Спать на спине

Считается, что это может привести к тому, что малыш родится мертвым. Даже с медицинской точки зрения эту примету можно объяснить. Как отмечает врач акушер-гинеколог Елена Журавлева, когда девушка лежит на спине, растущая матка сдавливает нижнюю полую вену, проходящую за ней, что отрицательно сказывается на состоянии матери и ребенка.

Покупать что-то для ребенка заранее

Считают, что в этом случае состояние матери может резко ухудшиться, а это может и на ребенке отразится. Возможно, у него появятся отклонения в развитии.

Сидеть на пеньках и бревнах

Есть мнение, что это может закончиться мертворождением. Медицина это никак не подтверждает. Но все же не стоит рисковать лишний раз.

Сидеть со скрещенными ногами

Считается, что в результате этого ребенок может родиться косолапым.

Ранее "Телеграф" писал, где можно и категорически нельзя вешать настенные часы в доме. Узнайте, как можно избежать многих проблем и неприятностей.