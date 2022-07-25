Знайти в чаї муху — до успіху: 7 прикмет, які можуть допомогти зрозуміти, чого чекати

Є в народі прикмети та забобони, пов’язані з цим ароматним напоєм

Існує чимало народних прикмет про чай, які можуть підказати людині, чого можна очікувати в майбутньому від тієї чи іншої події, якщо щось сталося з напоєм.

"Телеграф" розповідає про народні прикмети, пов’язані з чаєм. Ми виділили сім найцікавіших – вірити в них чи ні, вирішуйте самі.

Народні прикмети, пов’язані з чаєм — топ 7

Якщо дівчина з хлопцем разом розливають чай, то в майбутньому між ними виникнуть романтичні почуття. Якщо в чашці з чаєм було знайдено волосся, варто чекати хороші зміни і успіхи в починаннях. Якщо виявили у чаї муху — це до успіху. Пінка, що з’явилася, і бульбашки на поверхні чаю говорять про те, що можна чекати поліпшення фінансового стану. Чоловік, який додає спочатку цукор, а потім молоко до чаю, може спровокувати сварки з другою половинкою. Якщо представниця прекрасної статі ставить чайник носом до стіни, вона може довгий час бути самотньою. Тару для заварювання чаю не можна збовтувати за столом, оскільки ті, хто сидить за ним, не зможуть ні про що домовитися.

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Раніше "Телеграф" писав, чому не можна пити чай із ложкою у чашці.