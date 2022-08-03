Орхідея – енергетичний вампір: у якій кімнаті не можна ставити цю кімнатну квітку

Біоенергетики вважають, що орхідея може як висмоктувати енергію, так і захищати будинок від негативу

В езотериці вважається, що кімнатні квіти мають певну енергію і можуть як залучати в будинок добробут, щастя і багатство, так і притягувати негатив і нещастя. Чимало прикмет існує про орхідеї. Цю красиву квітку багато хто вирощує у себе в оселі.

Орхідею часто називають енергетичним вампіром. І вважається, що вона ніби висмоктує енергію, знижує працездатність та активність усіх, хто перебуває в радіусі її проживання. На думку ж біоенергетиків, найактивнішою є ця квітка в нічний час.

Так, не рекомендується вирощувати орхідею у спальні, дитячій чи інших кімнатах, де сплять мешканці будинку. Вважається, що пік активності орхідеї випадає на ніч, саме тоді квітка діє як енергетичний вампір. Тому ставити горщик з орхідеєю поруч із місцем, де ви зазвичай спите, дуже небажано.

Одна з прикмет говорить, що орхідея згубно позначається на чоловіках, оскільки поглинає саме чоловічу енергетику. Біоенергетики пояснюють, що орхідею і справді можна назвати жіночою квіткою, яка притягує жіночність і красу. Тоді як на чоловіків ця кімнатна рослина діє подібним чином, тому власники орхідей з часом стають м’якими і ніжними.

Якщо ж доглядати орхідеї і не допускати захворювань, то квітка сприятиме гармонії та захищатиме мікроклімат дому від негативу. А орхідеї жовтого та помаранчевого відтінків, згідно з прикметами, залучають у житло гроші.

Нагадаємо, багато кімнатних квітів просто необхідно вирощувати в будинку, тому що вони обіцяють благополуччя і несуть позитивну енергію для своїх господарів.