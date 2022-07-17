Гроші поллються рікою: шість рослин, які притягують до будинку багатство

Ці квіти повинні бути у вашому будинку

Езотерики та фахівці з фен-шуй вважають, що кожна кімнатна рослина має певну енергію і може як залучити щось хороше в будинок, так і притягувати нещастя та проблеми із самопочуттям. Крім того, багато квітів, які можна вирощувати у квартирі, впливають на фінансове благополуччя своїх власників.

Існує величезна кількість прикмет про кімнатні рослини і те, які події вони можуть притягувати. На думку езотериків, є щонайменше шість видів кімнатних рослин, які залучають гроші до будинку.

Грошове дерево

Також його називають товстунка чи красула. Округле листя рослини нагадує монети. У фен-шуї грошове дерево – один із найпотужніших символів багатства в будинку. Вважається, що якщо у вас засихає чи опадає товстунка, то потрібно розібратися з матеріальними проблемами.

Грошове дерево

Заміокулькас

Ще одна назва цієї рослини – доларова пальма. З нею пов’язано багато прикмет щодо валюти. Вважається, що таке деревце притягує до сімейного бюджету валютні надходження.

Заміокулькас

Драцена Сандера

Так званий щасливий бамбук символізує успіх у роботі, а значить і матеріальний прибуток. Згідно з прикметою, якщо драцена Сандера цвіте і розвивається, то це сприяє процвітанню її господаря.

Драцена Сандера

Аукуба

У народі цю рослину називають золотим деревом. Багато хто вірить, що вона символізує талант і сильний дух свого власника, що допомагає йому добиватися всіх вершин і гідно заробляти. Крім того, вважається, що аукуба захищає житло від ворогів.

Аукуба

Бугенвілія

Ця красива рослина, яка ще зветься паперовою квіткою, не дуже поширена в нашій країні. Прикмети говорять, що якщо в будинку є ця кімнатна рослина, то вона обіцяє добробут і грошовий потік.

Бугенвілія

Кактус

Цю рослину вважають певним фінансовим магнітом. Як свідчать багато прикмет, кактуси уберігають від непотрібних витрат і сприяють несподіваним фінансовим надходженням, чи то премія, спадщина або повернення боргів.

Кактуси

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та благополуччя.