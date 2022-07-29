Яку енергію притягує кактус: чотири кімнати у будинку, де його потрібно ставити

Прикмети про кактус можуть вказати на важливі моменти в будинку

Езотерики і прихильники вчення фен-шуй вважають, що кімнатні рослини мають певну енергію, можуть притягувати в будинок негатив або добробут, а деякі кімнатні квіти залучають своїм господарям гроші та багатство. Зокрема, на ті чи інші проблеми в житлі можуть вказати прикмети про кактус.

Кактус – досить популярна рослина для вирощування у домашніх умовах. Езотерики вважають, що ця кімнатна квітка вбирає негатив у будинку. Тому вирощувати кактус потрібно лише у певних кімнатах вашого житла.

В езотериці прийнято, що кактус може поглинати погану енергію та захищати будинок від негативу й заздрощів. Тому цю кімнатну квітку сміливо можна ставити на вході до житла.

Якщо кактус ніяк не може прижитися в будинку і в’яне, вважається, що йому не підходять умови. Так, кактус зростатиме там, де є негативні потоки енергії. А ось у сім’ї, де панує атмосфера добра, затишку та взаєморозуміння, ця кімнатна рослина може загинути.

На думку езотериків, для кактуса потрібно вибрати правильну кімнату в будинку, серед яких:

коридор,

передпокій,

вітальня,

кухня.

Саме в цих місцях найчастіше, згідно з фен-шуй, може накопичуватися негативна енергетика. А ось у спальнях езотерики не рекомендують розміщувати цю кімнатну квітку.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні квіти в будинку мають позитивну енергію. Ці рослини можуть стати вашими "зеленими друзями".