Кімнатні рослини в’януть і хворіють: про які проблеми у будинку це говорить

Є кілька прикмет про кімнатні квіти, які важливо знати кожному

В езотериці вважається, що кімнатні квіти можуть притягувати багатство та успіх або навпаки блокувати так званий грошовий потік енергії. Можна сміливо сказати, що кімнатні рослини – повноцінні жителі будинку, які, як й інші члени сім’ї, можуть хворіти.

На думку езотериків і послідовників фен-шуй, рослини, що в’януть, можуть вказати на певні проблеми в будинку або сім’ї. Якщо квіти у вашій оселі почали хворіти, то варто звернути увагу на прикмети про кімнатні рослини.

Так, у фен-шуй вважається, що кімнатні рослини показують: переважає у вашому будинку світла або темна енергія. Про те, що почався якийсь конфлікт цих енергій, може говорити в’яне листя. Якщо рослина вмирає, кажуть езотерики, то енергія темряви взяла вгору. Варто відзначити, що можна вирішити проблему з хворіючою кімнатною рослиною, якщо переставити її в інше місце. Рекомендується, щоб місце, де росте квітка, було чистим. Для відштовхування негативної енергії езотерики пропонують встановити поруч із кімнатною рослиною дзеркало чи картину.

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Прикмети свідчать, що захворювання кімнатних квітів можуть говорити про розлад у відносинах між партнерами, сварки і навіть зради. Якщо ж у сім’ї панує довіра, взаєморозуміння та повага, то вважається, що рослини ростуть здоровими й красивими. За словами езотериків, квіти здатні наче вбирати в себе негатив від людей у будинку, тому можуть почати в’янути. Наші пращури вірили, що поливати рослини потрібно тільки з хорошим настроєм.

Крім того, езотерики радять відокремити хвору рослину від здорових. Згідно з прикметою, накопичений негатив від хворої квітки передається всім іншим. Також слід не зберігати у будинку кімнатні рослини, які загинули.

Нагадаємо, багато кімнатних квітів просто необхідно вирощувати в будинку, тому що вони обіцяють благополуччя і несуть позитивну енергію для своїх господарів.