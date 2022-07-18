Ці кімнатні рослини залучають добробут у сім’ю: мають бути у кожному будинку

Езотерики назвали дві кімнатні квітки, які підходять для жінок і чоловіків

Навколо кімнатних квітів існує багато прикмет і повір’їв. Езотерики вважають, що деякі з них, наприклад, заміокулькас, аукуба та бугенвілія притягують до будинку багатство та гроші. Деякі кімнатні рослини, на їхню думку, навпаки можуть обіцяти нещастя і біди своїм власникам.

Є й прикмети про рослини, які сприяють добробуту та щастю у будинку. Часто вони поділяються на ті, що приносять жіноче щастя, чоловічу силу чи сімейну гармонію. Езотерики виділяють щонайменше дві кімнатні рослини, які можна і навіть потрібно вирощувати в оселі.

Калатея

У цієї кімнатної рослини широке листя, покрите візерунком. Вважається, що квітка відмінно поглинає агресію та негативну енергію. У народі вірять, що у будинку, де росте калатея, менше сваряться і сперечаються, тому в родині панує мир.

Калатея принесе до будинку щастя

Антуріум

Цю квітку можна висадити в чоловічій квартирі, оскільки вважається, що антуріум додає чоловічої сили, сприяє успіхам у роботі та сімейній сфері. Важливо бути акуратним з цією рослиною, адже вона має слабоотруйні властивості. Червоні квітки та оксамитове листя у формі стріл або сердець роблять рослину дуже красивою, антуріум може виростати до 1 метра у висоту.

Ефектна кімнатна рослина

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні квіти в будинку мають позитивну енергію. Ці рослини можуть стати вашими "зеленими друзями".