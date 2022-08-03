Орхидея – энергетический вампир: в какой комнате нельзя ставить этот комнатный цветок

Биоэнергетики считают, что орхидея может как высасывать энергию, так и защищать дом от негатива

В эзотерике считается, что комнатные цветы обладают определенной энергией и могут как привлекать в дом благополучие, счастье и богатство, так и притягивать негатив и несчастья. Немало примет существует об орхидеях. Этот красивый цветок многие выращивают у себя в жилище.

Орхидею часто называют энергетическим вампиром. И считается, что она словно высасывает энергию, снижает работоспособность и активность всех, кто находится в радиусе ее обитания. По мнению же биоэнергетиков, наиболее активен этот цветок в ночное время.

Так, не рекомендуется выращивать орхидею в спальне, детской или в иных комнатах, где спят жильцы дома. Считается, что пик активности орхидеи приходится на ночь, именно тогда цветок действует как энергетический вампир. Так что ставить горшок с орхидей рядом с местом, где вы обычно спите, весьма нежелательно.

Одна из примет гласит, что орхидея пагубно сказывается на мужчинах, поскольку поглощает именно мужскую энергетику. Биоэнергетики поясняют, что орхидею и правда можно назвать женским цветком, который притягивает женственность и красоту. Тогда как на мужчин это комнатное растение действует подобным образом, поэтому владельцы орхидей со временем становятся довольно мягкими и нежными.

Если же ухаживать за орхидеями и не допускать заболеваний, то цветок будет способствовать гармонии и защищать микроклимат дома от негатива. А орхидеи желтого и оранжевого оттенков, согласно приметам, привлекают в жилище деньги.

Напомним, многие комнатные цветы просто необходимо выращивать в доме, так как они сулят благополучие и несут позитивную энергию для своих хозяев.