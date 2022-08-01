Можна накликати лихо: які речі категорично заборонено викидати з дому

Ці речі повинні залишатися в будинку чи спалюватись.

Здавна народні прикмети практично дорівнювали законам, які не варто порушувати. Наші пращури ретельно стежили за навколишнім світом, і на основі цього становили певні заборони. Наприклад, прикмети забороняють свистіти в будинку, адже тоді можна викинути з нього все нажите добро.

Однак сьогодні ми хочемо розповісти про сім речей, які категорично не можна викидати з дому. Як повідомляє meta, позбавившись цих предметів, можна позбутися власного добробуту і накликати біду на себе і своїх рідних.

Речі, які не можна викидати з дому

Хліб і сіль — ці продукти означають ситість і достаток, добробут і сімейне щастя, тому якщо їх викидати, то можна їх "позбавитися".

Старий гаманець чи сумка — таким чином можна разом із речами викинути й свої гроші, удачу та суспільний статус. Якщо потрібно позбавитися цих речей, то краще їх спалити.

Сімейні фотоальбоми — викинувши фото своїх родичів чи друзів, то з цими людьми може статися щось погане. Якщо потрібно позбавитися фото, краще його спалити.

Дитячі речі — не можна їх також пускати на ганчірки, інакше можна приректи свою дитину до нещасного життя. Найкраще віддати непотрібні чи маленькі речі іншим діткам.

Весільне плаття чи костюм — інакше можна зіпсувати своє сімейне життя.

Церковна атрибутика – категорично не можна викидати священні речі. Краще віднести їх у храм.

Годинник — таким чином ви втратите свій час.

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