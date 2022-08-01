Можно навлечь беду: какие вещи категорически запрещено выбрасывать из дома

Эти вещи должны оставаться в доме или сжигаться.

Издавна народные приметы практически приравнивались к законам, которые не стоит нарушать. Наши предки тщательно следили за окружающим миром, и на основе этого составляли определенные запреты. К примеру, приметы запрещают свистеть в доме, ведь тогда можно вымести из него все нажитое добро.

Однако сегодня мы хотим рассказать о семи вещах, которые категорически нельзя выбрасывать из дому. Как сообщает meta, избавившись от этих предметов, можно лишиться собственного благополучия и навлечь беду на себя и своих родных.

Вещи, которые нельзя выбрасывать из дома

Хлеб и соль — эти продукты означают сытость и достаток, благополучие и семейное счастье, поэтому если их выбрасывать, то можно от них "избавиться".

Старый кошелек или сумка — таким образом можно вместе с вещами выбросить и свои деньги, удачу и общественный статус. Если нужно избавиться от этих вещей, то лучше их сжечь.

Семейные фотоальбомы — выбросив фото своих родственников или друзей, то с этими людьми может случиться что-то плохое. Если нужно избавиться от фото, лучше его сжечь.

Детские вещи — нельзя их также пускать на тряпки, иначе можно обречь своего ребенка на несчастную жизнь. Лучше всего отдать ненужные или маленькие вещи другим деткам.

Свадебное платье или костюм — иначе можно испортить свою семейную жизнь.

Церковная атрибутика — категорически нельзя выбрасывать священные вещи. Лучше отнести их в храм.

Часы — таким образом вы потеряете свое время.

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