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Можно навлечь беду: какие вещи категорически запрещено выбрасывать из дома

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Эти запреты не стоит нарушать Новость обновлена 01 августа 2022, 10:15
Эти запреты не стоит нарушать

Эти вещи должны оставаться в доме или сжигаться.

Издавна народные приметы практически приравнивались к законам, которые не стоит нарушать. Наши предки тщательно следили за окружающим миром, и на основе этого составляли определенные запреты. К примеру, приметы запрещают свистеть в доме, ведь тогда можно вымести из него все нажитое добро.

Однако сегодня мы хотим рассказать о семи вещах, которые категорически нельзя выбрасывать из дому. Как сообщает meta, избавившись от этих предметов, можно лишиться собственного благополучия и навлечь беду на себя и своих родных.

Вещи, которые нельзя выбрасывать из дома

  • Хлеб и соль — эти продукты означают сытость и достаток, благополучие и семейное счастье, поэтому если их выбрасывать, то можно от них "избавиться".
  • Старый кошелек или сумка — таким образом можно вместе с вещами выбросить и свои деньги, удачу и общественный статус. Если нужно избавиться от этих вещей, то лучше их сжечь.
  • Семейные фотоальбомы — выбросив фото своих родственников или друзей, то с этими людьми может случиться что-то плохое. Если нужно избавиться от фото, лучше его сжечь.
  • Детские вещи — нельзя их также пускать на тряпки, иначе можно обречь своего ребенка на несчастную жизнь. Лучше всего отдать ненужные или маленькие вещи другим деткам.
  • Свадебное платье или костюм — иначе можно испортить свою семейную жизнь.
  • Церковная атрибутика — категорически нельзя выбрасывать священные вещи. Лучше отнести их в храм.
  • Часы — таким образом вы потеряете свое время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему и какие продукты питания нельзя выбрасывать в мусорку. А также, как убийство пауков может негативно отразиться на вашей удаче.

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#Приметы #Запреты #Народные приметы