Чому не можна дивитися через вікно на похорон: забобони, які не віщують нічого доброго

Поганих прикмет чимало у нашому світі

З похороном, як і з дзеркалами, пов’язано безліч прикмет, яких, якщо вірити віруючим та забобонним людям, обов’язково потрібно дотримуватися. У гіршому випадку можна накликати горе на себе та своїх близьких.

Достеменно невідомо, що відбувається з людиною після її смерті, пише rsute. Можливо, тому з цим пов’язано так багато страшних забобонів, одна з яких свідчить, що в жодному разі не можна дивитися через вікно на процес похорону.

Чому небезпечно дивитися через вікно на похорон

Це не сподобається душі померлого, тому що в цей момент вона знаходиться біля труни. Якщо душа померлого відчує, що на неї дивляться через вікно, то на того, хто дивиться, обрушаться різні біди.

Під час похорону енергетика довкола негативна, оскільки людям, які перебувають у похоронному процесі, морально дуже важко. Вважається, що через це прочиняються ворота у потойбічний світ, через які можуть увірватися неприємності в життя тієї людини, яка спостерігає з вікна.

Якщо у покійного за життя була неспокійна вдача, то у того, хто дивиться на похорон через вікно, можуть почати відбуватися негативні і лякаючі події.

Популярний забобон про те, що людина, яка вирішила подивитися на похорон через вікно, ризикує забрати собі долю того, кого ховають.

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Щоб нічого страшного з вами не сталося, коли ви чуєте похоронну процесію, відійдіть від вікна і закрийте штори. Будьте з думками з тими, хто ховає покійного та помоліться за нього.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно завішувати дзеркало, якщо у будинку хтось помер.