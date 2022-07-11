Чому не можна дивитися через вікно на похорон: забобони, які не віщують нічого доброго
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Поганих прикмет чимало у нашому світі
З похороном, як і з дзеркалами, пов’язано безліч прикмет, яких, якщо вірити віруючим та забобонним людям, обов’язково потрібно дотримуватися. У гіршому випадку можна накликати горе на себе та своїх близьких.
Достеменно невідомо, що відбувається з людиною після її смерті, пише rsute. Можливо, тому з цим пов’язано так багато страшних забобонів, одна з яких свідчить, що в жодному разі не можна дивитися через вікно на процес похорону.
Чому небезпечно дивитися через вікно на похорон
- Це не сподобається душі померлого, тому що в цей момент вона знаходиться біля труни. Якщо душа померлого відчує, що на неї дивляться через вікно, то на того, хто дивиться, обрушаться різні біди.
- Під час похорону енергетика довкола негативна, оскільки людям, які перебувають у похоронному процесі, морально дуже важко. Вважається, що через це прочиняються ворота у потойбічний світ, через які можуть увірватися неприємності в життя тієї людини, яка спостерігає з вікна.
- Якщо у покійного за життя була неспокійна вдача, то у того, хто дивиться на похорон через вікно, можуть почати відбуватися негативні і лякаючі події.
- Популярний забобон про те, що людина, яка вирішила подивитися на похорон через вікно, ризикує забрати собі долю того, кого ховають.
Щоб нічого страшного з вами не сталося, коли ви чуєте похоронну процесію, відійдіть від вікна і закрийте штори. Будьте з думками з тими, хто ховає покійного та помоліться за нього.
Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно завішувати дзеркало, якщо у будинку хтось помер.